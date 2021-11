Vacinação em SC: mais de 46 mil pessoas receberam a segunda dose ou reforço no dia D da Mega Vacinação

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Odia D da Mega Vacinação contra a Covid-19, no último sábado, 20, levou 46.846 pessoas aos pontos de vacinação do estado para tomar a segunda dose (D2) ou o reforço da vacina contra a Covid-19. Deste total, 31.866 foram D2, sendo 22.612 da Pfizer, 5.659 da AstraZeneca e 3.595 da Coronavac. Com relação ao reforço, foram aplicadas 14.980 doses, sendo 5.492 na população com 18 a 59 anos e 9.488 na população acima de 60 anos. Os dados foram informados pelos municípios.

A gerente de imunização da Dive, Arieli Schiessl Fialho, avalia de forma bastante positiva o resultado do dia D da Campanha, principalmente, porque foi possível resgatar pessoas que estavam em atraso com a segunda dose ou que precisavam tomar o reforço. “Ver as equipes mobilizadas e a população saindo de casa para se vacinar no sábado foi muito importante para nós. Percebemos que as pessoas que precisavam tomar a segunda dose foram as que mais compareceram, seguidas dos idosos com 60 anos ou mais que precisavam tomar a dose de reforço. Então, avaliamos que foi uma ação de vacinação de resgate”, conclui a gerente.

Segundo dados do vacinômetro estadual desta segunda-feira, 22, o Estado já imunizou 4.811.947 pessoas, ou seja, 66,35% da população vacinável e aplicou 465.634 doses de reforço (7,6%).

Campanha Mega Vacinação

A Campanha Mega Vacinação contra a Covid-19 para segunda dose e dose de reforço foi lançada em Santa Catarina oficialmente no sábado, 20, pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e pelo superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, e vai até a próxima sexta-feira, dia 26.

“Reforçamos que mesmo após o término Campanha as doses da vacina contra a Covid-19 vão continuar disponíveis nos municípios para todos aqueles que precisam tomar a primeira ou a segunda dose e a dose de reforço”, ressalta o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Desde o último sábado, todos os adultos com 18 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal com as duas doses da vacina contra a Covid-19 há pelo menos cinco meses podem receber a dose de reforço. A vacina aplicada como reforço é, preferencialmente, a Pfizer.

Para quem tomou a primeira dose é importante que fique atento ao prazo de retorno para a segunda aplicação. O intervalo entre a primeira e a segunda dose para a Coronavac é de 28 dias; para a Pfizer, de 8 semanas; e a AstraZeneca, 12 semanas.