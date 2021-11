Comissão ouve Hamilton Mourão sobre política externa, soberania e meio ambiente

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi convidado para debater questões relacionadas a política externa, meio ambiente e soberania nesta quarta-feira (24), na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O debate atende a requerimento do deputado Aécio Neves (PSDB-MG). O deputado destaca que os três temas tem sido objeto de discussões cada vez mais aprofundadas em todo o mundo.

“No evento, trataremos dos mais variados temas que se interligam região amazônica, como o emprego das Forças Armadas nas operações de combate aos incêndios e demais ilícitos cometidos (derrubada de madeira ilegal, contrabando, presença do crime organizado). Também é nosso objetivo que o vice-presidente nos atualize acerca do diálogo mantido com atores internacionais, sejam embaixadores estrangeiros e/ou personalidades ligadas às questões ambientais de vários governos”, explica o deputado.

Devem ser abordadas ainda questões relacionadas às fronteiras e às ameaças advindas de criminalidade organizada, especialmente na fronteira norte e a cooperação do Brasil com os países-membros do Tratado Amazônico, não apenas nos temas ambientais, mas de segurança e desenvolvimento.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 3.