Comissão discute concessão dos sistemas de água e esgoto no Rio de Janeiro

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (24) para discutir a concessão dos serviços de água e saneamento básico no estado do Rio de Janeiro.

Em agosto, o governo local assinou o contrato de concessão dessas atividades para 26 municípios e para os bairros do centro, sul e norte da capital com a empresa Águas do Rio, do grupo Aegea, consórcio vencedor do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), realizado em abril. O consórcio arrematou os blocos 1 e 4 por R$ 15,4 bilhões, com ágios respectivos de 103,13% e 187,75%.

A iniciativa do debate é do deputado Luiz Antônio Teixeira Jr (PP-RJ). Ele destaca a importância de se buscar alternativas para melhorar a prestação de serviços à população fluminense e aumentar os investimentos em novas instalações.

Foram convidados para a audiência:

- o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini;

- o presidente-executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos; e

- o diretor-presidente da Cedae, Leonardo Elia Soares.

A reunião será realizada no plenário 7, às 16 horas. O público poderá acompanhar a discussão ao vivo e enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Democracia.