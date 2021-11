Parque Nacional de Brasília reabre acesso a piscinas

Com o abrandamento da pandemia de covid-19, os brasilienses poderão voltar a frequentar as piscinas da Água Mineral, nome dado ao conjunto de piscinas do Parque Nacional de Brasília, fechadas desde o primeiro lockdown (confinamento) no Distrito Federal, em março de 2020.

A Unidade de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem duas piscinas. A Piscina Velha, como é chamada a piscina Pedreira, foi reparada recentemente. Já a Piscina Nova (Areal) só poderá ser frequentada nos dias em que a Velha estiver fechada para a limpeza semanal.

Com capacidade para receber 1,5 mil visitantes por dia, o Parque Nacional de Brasília reabriu, para passeios, no primeiro semestre do ano passado. De acordo com o ICMBio, a trilha Cristal Água fica aberta diariamente, até as 16h, para caminhada e ciclismo, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros.

Já a trilha da Capivara , que tem 1,3 quilômetros de extensão, acesso mais fácil e mais indicado para crianças, permite a observação de plantas do Cerrado e espécies da Mata de Galeria. A permanência no parque é autorizada até as 17h.

“Além das atividades físicas, a unidade proporciona um espaço para introspecções na Ilha da Meditação, uma pequena lagoa que compõe o sistema de abastecimento de água do Parque Nacional. Aberto diariamente, o local é ideal também para fotografias e observação da fauna local. A prática de banho não é permitida”, informa o ICMBio.

Os ingressos (pulseiras de acesso) para entrada no parque são feitos no local, devem ser pagos em espécie e custam R$ 16 para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Para os demais, o valor é R$ 32. Visitantes com 60 anos de idade, ou mais e, crianças com até 12 anos incompletos não pagam.

O Parque Nacional de Brasília abrange as regiões administrativas de Brasília, Sobradinho, Brazlândia e o município goiano de Padre Bernardo.