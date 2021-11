Policiais salvam bebê que estava engasgado com leite materno no Oeste de SC

Uma mãe procurou ajuda no Posto de Polícia Militar Rodoviária (PMRv) após a filha de apenas 10 meses se engasgar com leite materno, na noite deste domingo (21), em Bom Jesus, no Oeste de Santa Catarina. A criança estava desacordada e foi entregue aos policiais que realizaram manobras para desengasgar a vítima.

Segundo informações da PMRv, a mulher chegou ao local por volta das 19h10, em desespero. Ela segurava a menina no colo que já não recuperava a respiração e havia perdido a consciência.

Assim que entregue à equipe, foi iniciado pelos policiais manobras para desobstruir as vias aéreas da criança e desengasgar a vítima. Uma enfermeira que passava pela região também auxiliou no atendimento.

A criança chegou com vida no hospital, onde recebeu atendimento médico.

