Rogério Marinho vai explicar destinação de verba para construção de mirante em município no RN

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (23) com ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele vai prestar esclarecimentos sobre o uso de R$ 1,4 milhão do chamado "orçamento secreto" para construção de um mirante turístico no município de Mote das Gameleiras, no Rio Grande do Norte.

Orçamento secreto é o apelido dado a parlamentares de oposição às emendas do relator do Orçamento, identificadas com o código técnico RP9, e que, segundo eles, não seriam transparentes. O convite ao ministro foi feito pela comissão por sugestão do deputado Elias Vaz (PSB-GO).

Elias Vaz afirma que uma reportagem revelou que o mirante fica vizinho a um terreno onde Marinho planeja construir um condomínio privado. O deputado lembra que o ministro compareceu à Câmara em junho e negou ser o autor dos pedidos de repasse. "Porém, documentos de execução orçamentária do Ministério do Turismo, obtidos pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação, confirmaram que o ministro é o autor da indicação dos recursos", afirma o parlamentar, acrescentando que, informado dos documentos, o ministro mudou a versão e admitiu ao jornal que acionou o Turismo para o repasse.

A audiência será realizada no plenário 9, a partir das 10 horas.