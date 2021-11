Cancelado debate sobre construção de ligação seca entre as margens do Porto de Santos

Obra ligaria as margens direita e esquerda do Porto de Santos - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta segunda-feira (22) para discutir a modelagem da ligação seca (por ponte ou túnel) entre os municípios paulistas de Santos e Guarujá.

A deputada Rosana Valle (PSB-SP), que pediu o debate, lembra que está em discussão a construção de uma ponte ou de um túnel para a ligação seca entre os municípios de Santos e Guarujá, interligando as margens direita e esquerda do Porto de Santos.

Ela informou ainda que tem cobrado e acompanhado os estudos realizados pelo Ministério da Infraestrutura, via BNDES, para inclusão da construção da ligação seca entre as competências do vencedor da futura desestatização do Porto de Santos.