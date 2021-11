Seduc e Comitê EmFrente, Mulher promovem 1ª Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas

Com a finalidade de capacitar a comunidade escolar sobre ações e políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, será realizado, a partir desta segunda-feira (22/11), a 1ª Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas. Promovido pela Secretaria da Educação (Seduc) e pelo Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (EmFrente, Mulher), será transmitido pelocanal do Youtube TV Seduc RSdas 9h30 às 10h30. A programação segue na quarta (24) e sexta (26), sempre no mesmo horário.

O primeiro encontro terá a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira, do secretário-executivo do programa RS Seguro, delegado Antônio Padilha, da professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Rochele Fachinetto, da assessora pedagógica da Seduc, Helena Martins, e da assessora da Unidade de Coordenação do programa RS Seguro, Giovana Mazzarolo Foppa. Entre outros assuntos, serão abordados importância da temática violência contra mulher nas escolas; apresentação de projetos que ocorrem em âmbito nacional; e dois projetos desenvolvidos pelas escolas estaduais.

As lives dos dias 24 e 26/11 abordarão a importância da interação entre redes, o protagonismo estudantil, também trazendo trabalhos desenvolvidos na rede estadual de ensino.

O intuito é reconhecer as práticas já existentes, e destacar iniciativas que proponham transversalidades e/ou interdisciplinaridades no currículo com a temática sobre o enfrentamento à violência contra mulher e/ou Lei Maria da Penha nas escolas.

O Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, criado por meio do Decreto 55.430/2020, tem o objetivo fortalecer a rede de apoio às vítimas e promover entre os gaúchos uma mudança de cultura que valorize a proteção da mulher na sociedade em todas as suas formas. Tendo como premissa a atuação integrada, o Comitê é coordenado pelo RS Seguro, reunindo o trabalho dos três Poderes, de 15 instituições das esferas municipal e estadual, além de oito secretarias de Estado.