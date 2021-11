Gurias do Yucumã/Flamengo disputarão vaga no Brasileirão Série A3 de 2022

Jogo de volta da semifinal entre Grêmio e Gurias do Yucumã/Flamengo aconteceu na tarde do domingo (21/11) (Foto: Reprodução | FGF TV)

Os resultados elásticos dos dois confrontos da semifinal evidenciaram o ‘abismo’ existente entre Grêmio de Porto Alegre e as Gurias do Yucumã/Flamengo no que tange à investimento, estrutura e preparação, entre outros aspectos.

Mas, a equipe que representa Tenente Portela e Derrubadas fez história na sua primeira participação no Gauchão Feminino: ficou entre os quatro melhores times da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

As Gurias do Yucumã/Flamengo também chamaram a atenção pela diversidade de seu elenco. Para se ter uma ideia, o selecionado é formado por trabalhadoras, agricultoras e indígenas. Ou seja, nenhuma recebe salário como atleta profissional. Todas jogam pelo amor ao futebol e o sonho de atuar em um grande clube.

O projeto – idealizado pelo professor Ildo Scapini – começou desacreditado, mas, aos poucos, conquistou inúmeros torcedores e apoiadores. Torcemos que as Gurias do Yucumã/Flamengo continuem participando de competições importantes, e levando o nome de Tenente Portela e de Derrubadas para os quatro cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Disputa do 3º lugar:

Gurias do Yucumã/Flamengo e Brasil de Farroupilha irão disputar o 3º lugar do Gauchão Feminino 2021. Quem vencer, garante também uma vaga no Brasileirão Série A3 no próximo ano.

A FGF ainda vai confirmar a data desta partida.

Final:

Donos das melhores campanhas, Grêmio e Internacional se enfrentarão no dia 5 de dezembro para definir o campeão do Gauchão Feminino 2021. O Grenal ocorrerá na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, a partir das 10 horas.

A final será transmitida ao vivo pela RBS TV.

