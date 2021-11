Realização de serviços na ERS-118 está entre os destaques da Agenda Celic da semana

A contratação de empresa para execução de serviços na rodovia ERS-118, em trecho de 1,4 quilômetros entre a BR-116 (Sapucaia do Sul) e a BR-290 (Gravataí), é um dos destaques das licitações, entre 22 e 26 de novembro, da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A concorrência, na modalidade menor preço, tem a abertura das propostas agendada para quinta-feira (25/11), às 14h.

Outro destaque é a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma em lojas do shopping João Pessoa, em Porto Alegre, para a instalação de um Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A demanda, da Secretaria da Segurança Pública, tem abertura da sessão na terça-feira (23/11), às 14h.

Também na rubrica reformas, o edital 9307/2021 detalha a reforma prevista nos prédios 5 e 6 do Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria, na BR-158, bairro Cerritos. A disputa também ocorre na quinta-feira (25/11), às 9h30min.



No total, a semana de 22 a 26 de novembro prevê 23 licitações para atender a demandas de diferentes órgãos e secretarias do governo estadual e inclui, entre outros, a compra de materiais, serviços, execução da obra de reforma da rede elétrica e curso de capacitação. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

• Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 22 a 26 de novembro de 2021.