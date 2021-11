Proibido tráfego de veículos de carga pesada em ponte da SC-370, no Sul de SC

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) reduziu a velocidade permitida e restringiu o tráfego na ponte da SC-370, que fica na altura da comunidade de Travessão, entre Braço do Norte e Gravatal (KM 153+600), no Sul de Santa Catarina. Para garantir a segurança dos usuários da rodovia, está proibida a passagem de caminhões de carga superior a 20 toneladas, devido a um dano estrutural recentemente constatado no local.

Continua permitida a passagem de carros, motos e outros veículos com carga inferior a 20 toneladas.

Rota alternativa

Como caminho alternativo, condutores de veículos com passagem proibida pela ponte podem utilizar-se da SC-390, entre os municípios de Tubarão e Orleans (passando por Pedras Grandes), como alternativa, sendo que:

>o acesso à SC-390 por Tubarão fica no entroncamento com a BR-101 (próximo ao Túnel do Formigão);

>o acesso à SC-390 por Orleans fica no entroncamento com a SC-108 (rótula do Supermercado São Pedro).

Resolução

A SIE esclarece que, desde que constatado um desnível na cabeceira da estrutura, técnicos da Secretaria e especialistas em pontes iniciaram a investigação e o encaminhamento da solução para o problema. Já foram providenciadas topografia e sondagem, além do projeto de recuperação. Passada essa etapa, a empresa para a obra de recuperação será contratada de forma emergencial. Ainda não é possível prever o prazo de resolução definitiva, pois para isso é necessário concluir o projeto.