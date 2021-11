A Câmara dos Deputados será iluminada nas cores verde, amarela e vermelha, nesta sexta feira (19), das 19 às 21 horas, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, a ser comemorado neste sábado, 20 de novembro.

A data foi instituída oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, e faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, no ano de 1695. A comemoração é considerada pelo movimento negro como uma forma de reafirmar identidades raciais e clamar por respeito e igualdade no País.