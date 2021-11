Comissão debate incentivo ao cultivo de uvas destinadas à produção de vinhos

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (24) para debater a tributação, política de crédito e seguro rural para o vitivinicultor, responsável pela atividade econômica que se baseia no cultivo das uvas para a fabricação de vinhos.

O deputado Afonso Hamm (PP-RS), que pediu o debate, lembra que a vitivinicultura se constitui numa importante fonte de renda na maioria das regiões produtoras de uvas, principalmente onde predominam as pequenas propriedades de agricultura familiar.

"No Rio Grande do Sul, o segmento movimenta ao ano mais de R$ 3 bilhões e representa mais de 1% do PIB gaúcho. Em um ano muito difícil para todos os setores da economia, o mercado de vinhos foi na direção oposta e deu um salto histórico em 2020", disse.

Segundo o deputado, o consumo per capita subiu 30% no País, em meio ao isolamento social, chegando à máxima de 2,78 litros para cada habitante com mais de 18 anos. "No entanto, ainda são muitos os desafios enfrentados pelo setor, principalmente, em relação à alta carga tributária e a falta de políticas públicas de incentivos à comercialização do vinho", disse.

Debatedores

Foram convidados para o debate, entre outros, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Soria Bastos Filho; o presidente do Sindicato da Indústria do Vinho do Rio Grande do Sul (Sindivinho), Júlio Fante;

e o presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), Hermínio Ficagna.

Veja a relação completa.

Hora e local

A audiência será no plenário 6, logo após a reunião deliberativa da comissão, que começa às 9 horas.