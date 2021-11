Detran alerta para os cuidados aos dirigir no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

O próximo domingo, 21 de novembro, é marcado pelo Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Instituída pela Assembleia das Nações Unidas em 1993, a data é para lembrar das pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito e apoiar os familiares e vítimas que sobrevivem com sequelas. Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran SC) convida condutores de veículos automotores, ciclistas e pedestres a seguirem e compartilharem oito dicas básicas de segurança, capazes de preservar inúmeras vidas.

“As causas de acidentes se repetem e na ampla maioria das vezes decorrem de erros humanos. Os condutores devem agir sempre com prudência e responsabilidade no trânsito. A data é um elemento de reflexão para o comportamento no trânsito”, afirmou a coordenadora de Educação para o Trânsito, Sterlei Mirian Senger.

:: Guia do Bom Condutor:

1 – Pratique a empatia e o respeito no trânsito.

2 – Respeite as leis de trânsito.

3 – Lembre-se: todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança.

4 - Esteja atento à sinalização, ela serve para informar e orientar os motoristas sobre as vias.

5 – Tenha cuidado com pedestres, ciclistas e motociclistas.

6 – Alguns hábitos no trânsito podem custar vidas:

• Excesso de velocidade.

• Dirigir sob efeito de drogas ou bebida alcoólica.

• Usar celulares e outros dispositivos ao volante.

• Dirigir em estado emocional alterado.

7 – Sinalize antes de realizar uma ação.

8 – Manter a distância é a regra básica para a direção defensiva, logo, torna o trânsito mais seguro para todos.

:: Confira o vídeo do Senatran