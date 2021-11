Conselho de Ética se reúne na terça para votar relatório de processo contra Ricardo Barros

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reúne na terça-feira (23) para discutir e votar o parecer preliminar do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), relator do processo 31/21, referente à representação 11/21, do Psol, contra o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

O Psol pede a cassação do mandato de Barros em razão do depoimento do deputado Luís Miranda (DEM-DF) na CPI da Pandemia, no Senado. Segundo Miranda, o presidente Jair Bolsonaro teria dito que Barros queria fazer "rolo" no Ministério da Saúde. Barros vez nega participação nas negociações envolvendo a compra de vacinas.

O relatório, recomendando o arquivamento do processo, já foi apresentado mas a votação foi adiada por pedido conjunto de vista dos deputados Hiran Gonçalves (PP-RR) e Ivan Valente (Psol-SP).

A reunião será realizada no plenário 11, às 14 horas.