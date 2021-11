Rayan Dutra e Rafael Andrade avançam à final do Mundial de Trampolim

Os ginastas Rayan Dutra e Rafael Andrade classificaram o Brasil para a final de duplas sincronizadas do Mundial de Trampolim, em Baku (Azerbaijão). É a primeira vez que uma dupla masculina do país chega à disputa do ouro na competição. A final será neste sábado (20), às 11h55 (horário de Brasília). Antes, às 8h, a ginasta Camilla Gomes disputa a semifinal individual e, se avançar, disputará o ouro no domingo (21).

Um sextou desses, meu povo! Tem dupla finalista mundial de Ginástica de Trampolim, sim senhô! O Rafael e o Rayan estão na grande final do Trampolim Sincronizado! É a primeira vez que uma dupla masculina do Brasil chega tão longe nessa competição! Parabéns pelo feito histórico! ???????? pic.twitter.com/gnazDuS6Xd — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) November 19, 2021

Nesta sexta-feira (19) a dupla masculina brasileira do trampolim sincronizado ficou em sétimo lugar na etapa qualificatória que classificou os oitos primeiros a final de amanhã (21). No sincronizado feminino, Camilla e Alice Hellen ficaram fora da disputa por medalhas: encerram na 13ª posição.

Camilla Gomes volta a competir amanhã (21) na semifinal do trampolim individual. Na última quarta (18) ela ficou em oitavo lugar na qualificatória, entre 24 ginastas classificadas.

É isso, meus amores!

Camilla Lopes se classificou para a semifinal do Mundial de Ginástica de Trampolim (individual feminino) em um uma colocação inédita: 6?? lugar! ???????????????? pic.twitter.com/XH155LKOde — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) November 18, 2021

O principal objetivo da delegação brasileira no Mundial de Trampolim é somar pontos no ciclo olímpico de três anos para os Jogos de Paris. A última participação do país na competição ocorreu na Rio 2016, com Rafael Andrade, graças à vaga destinada ao país-sede.