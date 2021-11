Comissão rejeita projeto que prevê incentivo fiscal para empresa em cidade com baixo IDH

Marco Bertaiolli: proposta inoportuna no momento em que se discute reforma tributária - (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei 273/21, que concede benefícios fiscais para as empresas que se instalarem em cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para o relator, deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), a proposta é inoportuna. “Estamos em um momento de discussão sobre reforma tributária no País, e o regime geral ótimo de incentivos fiscais dependerá muito de qual sistema tributário deverá surgir”, disse o relator ao recomendar a rejeição.

“Um programa por meio de incentivos fiscais localizados só valeria a pena se a riqueza criada nos municípios beneficiados ‘transbordasse’ para os demais e de forma mais do que proporcional”, disse Bertaiolli. “Difícil avaliar essa dinâmica”, continuou, alertando para os riscos à competitividade e às finanças públicas.

O texto rejeitado previa desconto no Imposto de Importação, no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no Imposto de Renda e em três contribuições sociais (Previdência, CSLL e Cofins).

Em caso de fraude seria aplicada uma multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.

Como foi rejeitada na única comissão designada para analisar o mérito, a proposta, de autoria do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP), deverá ser arquivada, a menos que haja recurso para análise no Plenário da Câmara.