Audiência debate importância do censo agropecuário na próxima quinta

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados discute na próxima quinta-feira (25) a importância do censo agropecuário.

Realizado desde 1920, esse levantamento coleta informações sobre os estabelecimentos agropecuários e as atividades agropecuárias neles desenvolvidas, abrangendo características do produtor e do estabelecimento, economia e emprego no meio rural, pecuária, lavoura e agroindústria.

"O Censo Agropecuário é o principal e mais completo levantamento sobre

a estrutura e a produção da agricultura e da pecuária brasileiras", afirma o deputado Carlos Veras (PT-PE), que pediu a realização da audiência.

Ele explica que os resultados do levantamento, de âmbito nacional, servem de base aos estudos, análises e projeções sobre o setor agropecuário, "constituindo a maior fonte de informações a auxiliar os diversos níveis de governo (federal, estadual e municipal) na elaboração e acompanhamento de políticas públicas, aperfeiçoando cada vez mais o processo de alocação de recursos públicos".

A audiência será realizada no plenário 13, a partir das 10 horas, e ouvirá, entre outros:

- um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag);

- um representante do IBGE;

- um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

- a representante do Movimento dos Sem-Terra (MST) Antônia Ivoneide; e

- o representante do Movimentos dos Pequenos Agricultores (MPA) Gerson Borges.

Participação popular

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.