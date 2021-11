Vacinação em SC: municípios recebem doses para dia o D da Megavacinação contra a Covid

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), distribui na manhã desta sexta, 19, uma nova remessa com 337.460 doses da vacina contra a Covid-19. Com este envio, os municípios catarinenses terão mais doses para vacinar adultos e adolescentes no próximo sábado, 20, quando será realizado o dia D da Campanha Megavacinação contra a Covid-19.

Do total de doses enviadas, 61.698 serão da Pfizer, para aplicação da primeira dose nos adolescentes de 12 a 17 anos ainda não vacinados; 99.102 da Pfizer para aplicação da segunda dose naqueles que já cumpriram o intervalo de oito semanas da primeira aplicação; 67.830 da Pfizer para a dose de reforço dos adultos com 18 anos ou mais que já tenham tomado as duas doses da vacina há cinco meses ou mais; e 108.830 doses da Coronavac para a aplicação da segunda dose nos adultos que já cumpriram o intervalo de 28 dias da primeira aplicação.

Confira aqui a tabela de distribuição de doses, por município, e as informações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde.

Adesão à Campanha Mega Vacinação contra a COVID-19

Na última quarta, 17, em reunião realizada entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e representantes das Secretarias Municipais de Saúde, ficou acertada a participação do estado na Campanha Nacional Megavacinação contra a COVID-19. Desta forma, a partir deste sábado, 20, todos os adultos com 18 anos ou mais que tenham concluído o esquema vacinal com as duas doses há pelo menos cinco meses podem receber a dose de reforço. A vacina aplicada como dose de reforço será, preferencialmente, a Pfizer.

Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde mostra que 385.442 pessoas já estão aptas a tomar a dose de reforço. Este número salta para 533.431 no mês de dezembro.

“Para quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e está no prazo de tomar a segunda, o Dia D também será uma ótima oportunidade para colocar o esquema vacinal em dia”, lembrou a gerente de imunização Arieli Schiessl Fialho. O intervalo entre a primeira e a segunda dose para quem tomou a Coronavac é de 28 dias; para quem tomou a Pfizer, de oito semanas; e a AstraZeneca, 12 semanas.

O estado tem hoje mais de 660 mil pessoas que estão em atraso com a segunda dose, de acordo com levantamento da DIVE da última quarta, 16. Deste total, 188.284 são de pessoas que tomaram a AstraZeneca, 139.978 de Coronavac e 332.341 de Pfizer. Como os municípios têm autonomia para definir as estratégias e as ações de vacinação, é importante que a população fique atenta às informações do município em que reside para saber os horários e locais de vacinação.

Distribuição das doses

O início da distribuição das vacinas será na manhã desta sexta, 18. As doses das centrais regionais da Grande Florianópolis, Itajaí, Criciúma, Tubarão, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages, Rio do Sul e Blumenau serão transportadas de carro. As doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Joaçaba e Videira serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.