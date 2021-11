Comissão debate riscos de contaminação radioativa em cidade do sul de Minas

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (24) com o tema: "Material radioativo e riscos de contaminação em unidade da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Caldas (MG)".

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14, e atende pedido do deputado Padre João (PT-MG).

Padre João informou que a audiência debaterá também a proposta de transporte de mais mil toneladas de rejeitos radioativos oriundos da unidade do INB no bairro de Interlagos, cidade de São Paulo, para a unidade no sul de Minas Gerais.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o prefeito de Caldas, Ailton Goulart;

- o representante da ONG Aliança em Prol da APA da Pedra Branca e vereador de Caldas, Daniel Tygel;

- um representante da Articulação Antinuclear Brasileira (AAB);

- a conselheira do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo, Ângela Maria Martins Marques dos Santos; e

- a fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea), Fernanda Giannasi.