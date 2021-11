Comissão debate criação do Dia Nacional do Agente de Segurança Socioeducativo

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (23) para discutir a criação do Dia Nacional do Agente de Segurança Socioeducativo, a ser celebrado anualmente no dia 4 de outubro.

O debate atende a requerimento do deputado João Campos (Republicanos-GO). A Lei 12.345/10 determina que toda data comemorativa seja objeto de projeto de lei, acompanhado de comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos setores da população.

Foram convidados para a audiência:

- o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo (Fenasse), Bruno Menelli;

- o presidente do Conselho Nacional das Entidades Representativa dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Conasse), Cristiano Torres;

- o presidente do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Estado do Rio de Janeiro (Sinddegase/RJ), João Rodrigues Pereira; e

- o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás (Sindsse/GO), Roberto Conde.

A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 14.