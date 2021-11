TV Brasil conquista sexta posição no ranking de emissoras

A TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), passou da 11ª colocação no ranking de emissoras, no ano de 2020, para a sexta posição entre os canais mais assistidos pelos brasileiros, em 2021*. O desempenho foi divulgado hoje (19) pelo presidente da EBC, Glen Valente, durante encontro do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo (Sicom).

“Hoje temos um jornalismo muito polarizado [com opiniões] que você concorda ou não. Aqui não é assim, a gente se atém aos fatos”, disse. Segundo ele, essa política editorial tem feito com que a emissora conquiste mais credibilidade junto ao público e isso acaba por se refletir na audiência.

O presidente da EBC também destacou o fato de a emissora ter uma programação inclusiva com cerca de 25 horas semanais de audiodescrição, 17 horas por semana de libras e 100% da programação com legenda oculta. De acordo com Glen Valente, hoje, 100% dos conteúdos produzidos pela empresa têm libras. Ele comentou que, para dar mais eficiência ao trabalho, a emissora conta com uma rede composta por 48 afiliadas.

Glen Valente também ressaltou o alcance dos demais veículos da EBC. As rádios da empresa já possuem 19 emissoras afiliadas. Já as redes sociais têm mais de 3 milhões de inscritos e seguidores.

O trabalho da Agência Brasil também foi enfatizado pelo presidente da EBC. Segundo ele, de janeiro a outubro deste ano foram 61,6 milhões de usuários. Em outubro, os acessos foram realizados a partir de 11.498 sites e no total foram 18.944.773 visualizações.

Fortalecimento do Sicom

Durante o evento, destinado a fortalecer a comunicação entre os representantes do Sicom, o secretário especial de Comunicação Social (Secom), André de Souza Costa, destacou que o objetivo do sistema é levar à população “a verdadeira notícia”.

*Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | RM Completo | Dia inteiro | 01/11/2021 a 15/11/2021