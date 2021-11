Governo do Estado lança Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo, nesta sexta, dia 19, às 10h

O governo do Estado lança, nesta sexta-feira (19/11), às 10h, o Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo. Será no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e contará com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild.

O investimento anunciado vai ser aplicado em novas tecnologias, serviços de inteligência, qualificação da assistência aos apenados nas áreas de saúde, educação e trabalho, modernização do monitoramento eletrônico, além da ampliação e construção de unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativo.

O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado. Após o anúncio, o governador e o secretário Mauro Hauschild atenderão à imprensa, presencialmente.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo

Quando: sexta-feira (19/11), às 10h

Local: Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini

Plataformas: canais oficias do governo do Estado no Youtube (https://youtu.be/ZAUw7mQXGXA) e Facebook (www.facebook.com.br/GovernodoRS)