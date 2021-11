Após revitalização de pista, aeroporto de Videira retoma voos de aviões a jato

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) voltou a autorizar voos de aeronaves de asa fixa com motores à reação (turbojatos), no Aeroporto ngelo Ponsoni, em Videira, no Meio-Oeste. A operação deste tipo de aeronave estava restrita no local devido às más condições do pavimento da pista, que foi revitalizada com recursos do Governo do Estado.

“Essa é uma das muitas ações do Governo para a retomada da aviação regional no Estado. Entendemos que onde tem aeroporto operante, tem desenvolvimento e economia pujante”, comemora o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

A necessidade de revitalização da pista foi constatada em 2019, quando foi originado o processo da Anac, e a operação foi restrita em 2020, para reduzir riscos aos usuários. No mesmo ano, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade celebrou um convênio com a Prefeitura de Videira, por meio do qual repassou R$ 648 mil para a execução da obra.

O próximo passo, agora, é a instalação de sinalização que permitirá a operação noturna no aeroporto, que opera táxi aéreo, voos executivos, transporte de enfermos, de órgãos para transplantes, de vacina e de operações de segurança pública.