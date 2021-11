Ao celebrar 184 anos, Brigada Militar forma 865 novos soldados

No dia em que comemora 184 anos, a Brigada Militar incluiu em suas fileiras 865 soldados. Na manhã desta quinta-feira (18/11), ocorreram solenidades simultâneas de formatura do Curso Básico de Formação da Polícia Militar (CBFPM) em Porto Alegre, Montenegro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo e Santa Rosa. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, participaram da cerimônia na capital, que ocorreu na Academia de Polícia Militar.

O governador agradeceu aos formandos pela escolha da missão de proteger a sociedade gaúcha. "O papel do nosso governo é dar condições para que as nossas polícias possam cumprir com sua função, e fico feliz em poder dizer que estamos fazendo o maior investimento da história recente da segurança pública no Estado. Anunciamos R$ 280 milhões que serão investidos até o próximo ano em armamento, viaturas, tecnologia e infraestrutura. É um volume que corresponde ao dobro da soma de investimentos dos últimos 13 anos na segurança do Estado. Hoje somos capazes de fazer investimentos e reposição de efetivo, e por isso vemos os níveis de criminalidade caindo, com redução de mais de 50% no roubo de veículos e de 35% nos homicídios nos últimos dois anos e meio. O governo tem feito a sua parte, mas isso ocorre sobretudo pela coragem dos homens e das mulheres que estão na ponta, fazendo a nossa segurança, como estarão os que se formam aqui hoje. Por isso agradeço a cada um, em nome do povo gaúcho", disse Leite.

"Agradeço a cada um (dos novos soldados), em nome do povo gaúcho", disse Leite ao destacar a coragem dos integrantes da BM - Foto: Palácio Piratini

Iniciado em março deste ano, o curso formou 649 homens e 216 mulheres. Foram 1.730 horas de conteúdos como identidade corporativa, legislação aplicada à função, comunicação operacional, defesa pessoal, direito administrativo, decisão de tiro, direito penal, direito constitucional, história da Brigada Militar e direitos humanos entre outras disciplinas teóricas e práticas, além do estágio supervisionado. Em função da pandemia, as turmas foram reduzidas, com no máximo 20 alunos por sala de aula, sendo obedecidos os protocolos sanitários definidos pelo governo do Estado.

O ingresso desses novos servidores na corporação dá continuidade ao cronograma de chamamento apresentado pelo governo estadual a fim de assegurar a reposição planejada de efetivo nas instituições de segurança pública, no escopo do programa RS Seguro, destacado pelo vice-governador Ranolfo.

"Vocês ingressam na BM durante um governo que se preocupa e prioriza a segurança pública no Estado", disse Ranolfo - Foto: Palácio Piratini

"Vocês estão ingressando na Brigada Militar durante um governo que efetivamente se preocupa e prioriza a segurança pública no Estado e que atingiu, com o programa RS Seguro, os melhores resultados da década em redução dos indicadores de criminalidade. A reposição de efetivo também é uma prioridade, e por isso formaturas como esta de hoje já são rotineiras, o que não ocorria anteriormente. Vocês sobrepujaram mais de 40 mil candidatos e estão aqui, se tornando parte desta grande instituição que é a Brigada Militar", ressaltou Ranolfo.

Na capital, formatura foi realizada na Academia de Polícia Militar - Foto: Palácio Piratini

Comandante-geral da BM, coronel Vanius Santarosa também parabenizou os formandos e destacou os investimentos recentes em armamentos com maior poder de fogo e viaturas semiblindadas, além de exaltar a instituição centenária. "Estamos na linha de frente na trincheira do combate à criminalidade, em uma instituição que é um patrimônio gaúcho e cuja história se confunde com a história do Rio Grande do Sul", afirmou.

Após o juramento da turma, o soldado Andrio Vargas Nunes recebeu do governador a medalha coronel Odilon, por ter sido o primeiro colocado no curso.