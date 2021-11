CBFPM forma novos soldados da Brigada Militar - 2021

Formatura Alusiva aos 184 anos da Brigada Militar, formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar 2021 e Homenagem ao Dia do Inativo da Corporação em Santa Rosa (Foto: Brigada Miltar)

Na manhã de quinta-feira (18/11) ocorreu a solenidade de formatura alusiva aos 184 anos da Brigada Militar, formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar e homenagem ao Dia do Inativo da Corporação, evento realizado no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson em Santa Rosa.

O curso de formação iniciou em 15 de março de 2021, no Polo de Ensino com sede neste município. Os novos soldados tiveram instruções de direito, conhecimentos específicos aplicados à atividade policial, teoria e prática sobre o uso de armas de fogo e equipamentos de menor potencial ofensivo, treinamentos de abordagem policial e a realização de estágios operacionais supervisionados, totalizando 1.610 horas-aulas.

Os formandos de maneira muito honrosa, colocaram o nome da turma de “ Turma 90 anos de Santa Rosa ”. A autoridade homenageada foi o Comandante do 4° Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, Major Valtair Dornelles e o paraninfo o Prefeito Municipal, Anderson Mantei.

O ato teve a presença dos familiares dos formandos, de autoridades civis e militares e da comunidade em geral. Durante o evento foram observadas todas as medidas sanitárias recomendadas.

A cerimônia foi transmitida em tempo real pelas redes sociais e todos puderam acompanhar e sentir toda a emoção presente neste momento especial. Em todo o estado do Rio Grande do Sul ocorrem simultaneamente outras formaturas de novos soldados.

O Comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Noroeste Tenente Coronel Átila Mezzadri Pezzeta , o Comandante do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, Maj Valtair Dornelles e o Comandante do Polo de Ensino da Brigada Militar em Santa Rosa, Capitão Anderson Machado, agradecem a todos que de alguma forma contribuíram para a formação dos novos soldados e desejam uma carreira brilhante e promissora aos novos policiais.

Força e Honra!!!!