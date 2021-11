Casa de três andares desaba e deixa um morto e três feridos no Rio

Uma casa de três andares desabou na noite desta quarta-feira (17) na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio, deixando um morto e três feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no local. Três mulheres (dois adultos e uma criança) foram resgatadas com vida e levadas para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. Um homem morreu, vítima do desabamento.

Técnicos da Defesa Civil municipal vistoriaram o local e verificaram que os imóveis vizinhos não sofreram abalos. Após a estabilização do terreno, técnicos da Secretaria de Conservação e da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) vão trabalhar na retirada dos escombros e limpeza do terreno.

De acordo com a prefeitura do Rio, uma equipe da Secretaria de Assistência Social está dando assistência aos moradores. Oito pessoas moravam no local. Foi ofertado acolhimento em abrigos do município, mas as pessoas preferiram ficar na casa de parentes. A prefeitura vai oferecer Aluguel Social e insumos emergenciais. Equipes da Defesa Civil, da Secretária de Assistencial Social e da Subprefeitura da Tijuca permanecem na região.