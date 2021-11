Rádio Marinha de Belém afilia-se à Rede Nacional de Comunicação

A Rádio Marinha, localizada na cidade de Belém, no Pará, é a mais nova emissora afiliada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) de Rádio. A partir da assinatura do contrato de adesão em 5 de novembro, firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o Comando do 4º Distrito Naval, a emissora passa a transmitir quatro horas por dia da programação das Rádios Nacional e MEC, aumentando o alcance dos conteúdos da EBC.

A Rádio Marinha - Belém está no ar desde 2019, por meio da frequência modulada (FM) 104,1 MHz. Com conteúdo educativo e de utilidade pública, contribui para o conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. A emissora também tem uma programação cultural, tocando músicas brasileiras e internacionais.

Atualmente, a RNCP/Rádio está presente em todas as regiões do país e conta com 19 emissoras afiliadas. No estado do Pará, a Rádio Marinha – Belém é a 1ª emissora de rádio a se afiliar à RNCP. Os paraenses também podem acessar a programação da TV Brasil por meio da TV Cultura do Pará, já afiliada à Rede Nacional de Comunicação Pública.

Rede Nacional de Comunicação Pública/ Rádio

Formada por 19 emissoras afiliadas e seis emissoras próprias, a RNCP tem o objetivo de difundir produções das Rádios Nacional e MEC, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

A emissora ao integrar a rede conta com acesso a todos os conteúdos da programação de cada veículo da EBC, além da possibilidade de acessar e participar de coberturas e eventos especiais.