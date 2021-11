BM celebra aniversário e realiza formatura de 867 soldados nesta quinta, dia 18

No dia em que comemora 184 anos, a Brigada Militar (BM) inclui em suas fileiras 867 novos soldados. A formatura ocorre nesta quinta-feira (18/11), às 10h, com eventos simultâneos em seis cidades. Na capital, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, participam da cerimônia no Departamento de Ensino da BM.

O Curso de Formação Básico de Polícia Militar teve carga horária 1.730 horas e formará 651 homens e 216 mulheres. Os novos servidores aprenderam sobre direitos humanos, defesa pessoal, sociologia da violência e história da Brigada Militar, entre outras disciplinas, e tiveram aula de tiro, além de estágio supervisionado.

As solenidades de formatura ocorrerão simultaneamente em Porto Alegre, Montenegro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo e Santa Rosa. As cerimônias serão híbridas, com parte do público acompanhando presencialmente e os demais por meio de transmissão ao vivo pela internet (confira os links abaixo).

Na cerimônia de aniversário da instituição, serão entregues medalhas para 20 agraciados. Os servidores inativos da BM também serão homenageados.

Os eventos são abertos à imprensa. Deverão ser observados os protocolos sanitários estabelecidos pelo governo do Estado para a prevenção ao contágio pela Covid-19, como uso de máscara e distanciamento.

Aviso de pauta

O quê: aniversário de 184 anos da Brigada Militar e formatura de 867 soldados

Quando: quinta-feira (18/11), às 10h

Cidades de locais:

Porto Alegre- 198 formandos

Departamento de Ensino da Brigada Militar, av. Aparício Borges, 2.001

Transmissão ao vivo: https://instagram.com/brigada_militaroficial

Montenegro- 200 formandos

Rua Campos Neto, 455 - bairro Senai

Transmissão ao vivo: http://www.nobreprodutora.com.br/#live

Osório- 106 formandos

Av. Marcílio Dias, 850 - bairro Medianeira

Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=cUxLedKyAgo&ab_channel=DardoProdutora

Santa Maria- 132 formandos

Rua Pinto Bandeira, 350 - bairro Dores

Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=A-9V8Pr5QbA

Rio Pardo- 110 formandos

Rua Ernesto Alves, 309 - bairro Fortaleza

Transmissão ao vivo: http://facebook.com/brigada.valedoriopardo e

http://facebook.com/apoloprodutora

Santa Rosa- 121 formandos

Av. Benvenuto de Conti, 373 (Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson)

Transmissão ao vivo: https://instagram.com/brigadamilitarcrpofno?utm_medium=copy_link

e https://www.facebook.com/CRPO.FNO/