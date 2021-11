Acadepol inicia treinamento de 260 alunos dos cursos para inspetores e escrivães da Polícia Civil

Os 260 alunos da formação superior de Escrivão e Inspetor de Polícia (130 escrivães e 130 inspetores) iniciaram o curso na Academia de Polícia do Estado (Acadepol), em Porto Alegre. Ao longo dos próximos seis meses, receberão treinamento teórico e prático relacionado às respectivas funções. Iniciado na terça-feira (16/11), o treinamento dá continuidade ao cronograma de reposição de efetivo da Segurança Pública instituído pelo governo do Estado.

O curso de formação profissional tem carga horária de 810 horas-aula é a última etapa do concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Civil. As atividades contemplam as disciplinas necessárias para a formação de policiais civis, especialmente nas áreas de investigação criminal, elaboração do inquérito policial, utilização de novas tecnologias, ética, direitos humanos e disciplinas práticas, como técnicas de operações policiais, treinamento físico, defesa pessoal e tiro. Os alunos também realizarão estágio em delegacias.

Para a prevenir alunos, instrutores e demais funcionários do contágio pela Covid-19, todos farão uso obrigatório de máscara e face shield (protetor do rosto) acrílico durante as aulas. Equipes terceirizadas de limpeza da Acadepol farão higienização e ventilação dos ambientes utilizados.

No prédio, foram instalados equipamentos para desinfecção de sapatos a cada entrada e saída na academia, além de dispensadores de álcool gel em todas as salas. As refeições entre os turnos de aula são realizadas apenas em ambiente aberto, no pátio da academia. Também está previsto no protocolo o afastamento imediato para testagem daqueles que apresentarem sintomas.