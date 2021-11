Vacinação em SC: municípios têm disponíveis vacinas suficientes para a primeira dose em 100% dos adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) colocou à disposição dos municípios catarinenses, na última terça, 16, quantidade suficiente de doses da vacina contra a Covid-19 para a primeira aplicação em todos os adolescentes de 12 a 17 anos ainda não vacinados, contemplando 100% deste público. O número total de jovens, nesta faixa etária, é de 549.896 pessoas, segundo dados do IBGE, ano de 2020.

Para evitar a perda de doses, tendo em vista que, após o descongelamento, as doses da Pfizer precisam ser utilizadas em até 31 dias, o Estado está mantendo as vacinas em ultracongeladores, na Central Estadual de Rede de Frio, em São José, que ampliam o prazo de validade dos imunizantes para nove meses, e solicitando aos municípios que manifestem ou não interesse em receber novas doses para a vacinação dos adolescentes neste momento.

Para que possam receber as vacinas, as prefeituras precisam informar ao Estado, até a próxima sexta-feira, 19, o quantitativo total de que necessitam para concluir a aplicação da primeira dose em todos os adolescentes do seu município. “Assim que recebermos essa informação, a equipe da Diretoria de Vigilância Epidemiológica fará a separação das doses solicitadas, para envio na próxima terça, dia 23. Os municípios que não solicitarem as doses disponíveis para envio não vão receber. Vamos considerar que eles possuem doses suficientes para dar continuidade à vacinação dos jovens”, explicou a gerente de imunização da DIVE, Arieli Schiessl Fialho.

Além de adotar este procedimento para prevenir eventual desperdício, a SES também recomenda que as equipes municipais deem prioridade à utilização das doses com vencimento mais próximo, de forma a evitar a expiração do prazo de validade.