Leite recebe visita institucional de João Doria, governador de SP

O governador Eduardo Leite recebeu, no final da tarde desta terça-feira (16/11), no Palácio Piratini, a visita institucional do governador de São Paulo, João Doria. É a primeira visita do governador paulista à sede do Executivo gaúcho. O breve encontro teve direito a chimarrão e troca de lembranças.

"Ficamos muito felizes em recebê-lo em nosso Estado. Queremos mudar o Brasil, e estamos fazendo isso a partir de nossos Estados, cujas gestões guardam muitas semelhanças", destacou o governador Leite.

Doria está no Rio Grande do Sul para cumprir uma série de compromissos e retorna a São Paulo ainda nesta terça (16). "É uma visita de amigos. Somos do mesmo partido, e estamos juntos, fazendo boa política, com civilidade e respeito", disse o governador de SP.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e os secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Tânia Moreira (Comunicação) também acompanharam o encontro. De parte do Executivo de São Paulo, estiveram presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Bia Doria, os secretários Rossieli Soares (Educação), Cauê Macris (Casa Civil), Antonio Imbassahy (secretário especial), além do secretário particular Wilson Pedroso e do coordenador de Comunicação, Daniel Braga.