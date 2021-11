Cartão Cidadão começa a ser entregue em todo o Estado

Começou a ser entregue, na terça-feira (16/11), nas cidades gaúchas o Cartão Cidadão do Governo do Estado, no qual serão depositados R$ 400,00 por ano do ‘Devolve ICMS’ (R$ 100,00 a cada trimestre), além dos recursos para os cadastrados no CadÚnico que têm dependentes matriculados no ensino médio da rede pública estadual, no valor de R$ 150,00 por mês.

Para evitar aglomerações, os mais de 432 mil beneficiários receberão seu cartão por ordem alfabética até o dia 26 de novembro. O usuário precisa portar documento com foto e com número de CPF, além de estar usando máscara.

Não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul em cada cidade é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando podem ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero.

