Passagens do voo da Azul no Aeroporto Regional do Planalto Serrano começam a ser vendidas

As passagens aéreas para os novos voos que serão operados pela Azul a partir do Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, começam a ser vendidas nesta terça-feira, 16. O voo inaugural está marcado para o dia 31 de janeiro de 2022, com pouso em Correia Pinto às 9h20min e decolagem em direção a Viracopos às 11h.

Os próximos voos serão de segunda-feira a sábado, com pouso à 0h20 e decolagem do Aeroporto Regional da Serra Catarinense às 6h15min.

“A operação da Azul no Aeroporto Regional do Planalto Serrano é uma conquista para os catarinenses e foi possível graças aos investimentos que essa gestão está fazendo na aviação regional. Onde tem aviação, o desenvolvimento decola e é papel do Estado proporcionar que uma economia pujante como a nossa tenha meios de crescer ainda mais”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Entre os avanços na ferramenta de Correia Pinto está a recente autorização para operar por instrumentos, com início previsto para dezembro.

A aeronave utilizada será uma Embraer 195 E1, com capacidade para 136 pessoas.