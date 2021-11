Estado terá novos voos do interior a São Paulo pela Gol

O governo do Estado e a Gol Linhas Aéreas anunciam, nesta quarta-feira (17/11), no Palácio Piratini, às 9h30, a ampliação das operações de rotas regionais no Rio Grande do Sul.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, do CEO e presidente da Gol, Paulo Kakinoff, do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e do líder do governo na Assembleia Legislativa e presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado estadual Frederico Antunes.

O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado. Após o anúncio, as autoridades atenderão os jornalistas presencialmente no Palácio Piratini.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de novas linhas regionais da Gol Linhas Aéreas no RS

Quando: quarta-feira (17/11), às 9h30

Local: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: canais oficiais do governo do Estado no Youtube (https://youtu.be/GNjKErJ3IEk) e no Facebook (https://www.facebook.com/GovernoDoRS)