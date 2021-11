Reny de Oliveira, ex-integrante Dos Atuais, morre de Covid-19

Aos 67 anos, o músico Reny de Oliveira estava internado com Covid-19 no Hospital Dom Bosco em Santa Rosa.

Reny era um dos músicos mais conhecidos do segmento de bandas. Iniciou sua trajetória musical na banda Os Espiões de Horizontina, com a qual ganhou vários prêmios em festivais. Em 1973 foi convidado a ingressar no conjunto Os Atuais, onde ficou até o final dos anos 80. Fundou então o grupo Reny e Grupo Hello. Anos mais tarde retornou aos Atuais e deixou a formação definitivamente em 2017.

Voltou aos palcos com a banda Reny e Barco do Amor, onde trabalhou até este ano. Ao lado de Ivar David Costa, foi autor de grandes sucessos dos Atuais, como “Barco do Amor”, “Fim de Semana” e outros.

A família irá informar sobre os procedimento fúnebres ao longo do dia, e agradece todas as orações de fãs e amigos.

