Vacinação em SC: Estado distribui mais um lote de Pfizer e AstraZeneca

Começa no início da tarde desta terça-feira, 16, mais uma distribuição de doses de vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) vai enviar para as Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) um total de 199.740 doses da Pfizer, além de 51.865 doses de AstraZeneca.

“As doses da Pfizer deverão ser destinadas para aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, para aplicação da segunda dose e também para dose de reforço nos idosos com 60 anos ou mais e nos trabalhadores da saúde”, explicou Arieli Schiessl Fialho, gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC).

As doses de AstraZeneca serão encaminhadas para 127 municípios que ainda necessitavam das doses para concluir o esquema vacinal de adultos acima de 18 anos.

Confira aquia tabela de distribuição de doses, por município, e as informações repassadas às Secretarias Municipais de Saúde.

Distribuição das doses

O cronograma de distribuição das doses começa na tarde desta terça-feira e segue durante o dia de amanhã, 17.

O quantitativo das centrais da Grande Florianópolis, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville e Mafra deve começar a sair da Central de Rede de Frio, em São José, a partir das 13 horas desta terça.

Já as centrais de Lages, Rio do Sul e Blumenau recebem as doses na quarta-feira, por via terrestre. As doses de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Joaçaba e Videira serão transportadas pelo avião do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) ainda pela manhã da quarta-feira.