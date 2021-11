Acidente na estrada que liga Três de Maio e Horizontina provoca uma morte

Dionísio Jesus Borfiga, de 73 anos de idade, foi encontrado já sem vida dentro de um Fiat Uno. Ele era o condutor e único ocupante do automóvel. O idoso residia em Ajuricaba. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

Vestígios no asfalto da ERS 342 apontam que o veículo trafegava no sentido Três de Maio – Horizontina quando saiu da pista e colidiu em árvores ao lado da rodovia. Estima-se que o acidente de trânsito ocorreu durante a madrugada da segunda-feira (15/11).

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.