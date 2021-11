Indivíduo é assassinado no interior de Miraguaí

De acordo com informações da Rádio Planeta FM, Lauri de Souza foi encontrado sem vida e com sinais de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O homem foi localizado na madrugada do domingo (14/11) em Lajeado Manoelinha, interior do município. A Brigada Militar (BM) foi acionada e atendeu a ocorrência de homicídio. A Polícia Civil de Miraguaí irá investigar o caso.

O corpo foi encaminhado para necropsia e o velório estava marcado para a Igreja Santa Cecília em Lajeado Manoelão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.