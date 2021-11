Três de Maio: PRF apreende mais de R$ 100 mil em vinhos importados ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no domingo (14/11), um automóvel carregado com 250 garrafas de vinhos. A mercadoria era trazida ilegalmente da Argentina em um Citroën C4 abordado no município de Três de Maio.

Durante operação de combate à criminalidade, a PRF abordou o veículo que transitava pela BR 472. O carro, emplacado em Araranguá/SC, era conduzido por um homem e tinha como passageira uma mulher, ambos catarinenses e com 41 anos de idade.

Na fiscalização, os policiais rodoviários federais encontraram 250 garrafas de vinhos argentinos que foram importados ilegalmente. A carga é avaliada em mais de R$ 100 mil. O veículo e os produtos foram apreendidos e entregues na Receita Federal em Santo Ângelo. O casal vai responder pelo crime de descaminho.

