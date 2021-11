Caixa vai financiar a compra de placas solares para residências

A Caixa Econômica Federal (CEF) deve lançar em dezembro, um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. O ‘Caixa Energia Renovável’ vai financiar a aquisição de placas solares com juros de 1,17% ao mês.

— É a menor taxa de crédito — afirmou o presidente da CEF, Pedro Guimarães.

O financiamento poderá ser contratado por meio do celular, pelo aplicativo ‘Caixa Tem’. O programa terá carência de seis meses e cinco anos para o pagamento.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.