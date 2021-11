Prefeito de cidade gaúcha coloca algema em mulher e é acusado de agressão

O prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, algemou uma mulher após briga com um casal de Vila Flores, no interior do município, no domingo (14/11).

A mulher registrou queixa por lesão corporal contra o mandatário na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Camaquã, a 130 quilômetros de distância de Porto Alegre, e a Polícia Civil vai investigar o caso.

A mulher relatou à Polícia Civil que trabalhadores carregavam areia em caçambas para uma obra particular do prefeito, o que vinha causando problemas aos moradores. Na confusão, ela tentou intervir e o prefeito, que não quis ir para a delegacia alegando que ficou tonto por receber golpes com uma tábua na cabeça, a algemou. A mulher teve lesões leves e passou pelo exame de corpo delito. O prefeito de 52 anos é conhecido como ‘Gringo Louco’.

