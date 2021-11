Confronto armado resulta em morte de indígena em Planalto

Por volta das 21h30min do domingo (14/11), um confronto armado causou a morte de um índio. O fato ocorreu na Aldeia Indígena Pinhalzinho em Planalto, município distante cerca de 40 quilômetros de Frederico Westphalen.

Um motorista que trafegava pela ERS 324 acabou baleado na perna. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar em Rodeio Bonito. Segundo as informações divulgadas, o homem é morador de Alpestre, município vizinho à Planalto.

Em virtude de manifestação promovida por indígenas da Aldeia Pinhalzinho e da Aldeia Bananeira, a ERS 324 – trecho que liga Planalto e Nonoai – está totalmente bloqueada. É recomendado que os motoristas procurem rotas alternativas para evitar congestionamento.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e o efetivo do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) acompanham a situação e negociam a liberação da pista.

