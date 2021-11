Lúcio, zagueiro pentacampeão, participa do Sem Censura desta semana

A TV Brasil exibe nesta segunda (15), às 21h30, o programa Sem Censura com a participação de Lúcio, ex-jogador da seleção brasileira de futebol. Ele fala sobre sua carreira como zagueiro em times brasileiros e europeus e sobre sua trajetória na seleção brasileira, na qual participou da conquista do pentacampeonato, na Copa do Mundo de 2002.

Lucimar da Silva Ferreira, natural de Planaltina, no Distrito Federal, ficou conhecido internacionalmente apenas como Lúcio, zagueiro de jogo aéreo detentor da marca de 52 gols marcados. Além de ter sido eleito por duas vezes o melhor jogador da Bundesliga – o Campeonato Alemão – nos anos de 2001 e 2002, conquistou a Liga dos Campeões da Europa, em 2010, e o Mundial Interclubes.



Na seleção brasileira, participou de 106 partidas e, em 2006, bateu o recorde de maior tempo sem fazer faltas em Copas do Mundo. Lúcio encerrou sua carreira de zagueiro em 2020, jogando pelo Brasiliense.



A apresentação do programa é da jornalista Marina Machado, que nesta edição está acompanhada pelos debatedores convidados Marcelo Abner, jornalista e editor de primeira página do jornal Correio Braziliense e Paulo Garritano, apresentador do programa Stadium, da TV Brasil.



O Sem Censura é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas - TV Brasil Play ou WebTV

Saiba como sintonizar a TV Brasil.