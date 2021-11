União Frederiquense garante presença no Gauchão 2022

Um dia épico para o União Frederiquense. O time bateu o Lajeadense por 3 a 1 na tarde do domingo (14/11), na Arena em Frederico Westphalen, e assegurou vaga na final da Divisão de Acesso 2021 e o direito de disputar o Gauchão do ano seguinte. Essa é a segunda vez que o Leão da Colina se coloca na elite do futebol do Rio Grande do Sul.

Os gols do União Frederiquense no jogo de volta das semifinais foram marcados por Marquinhos, Gabriel e Júlio César. Wendel descontou para os visitantes.

O outro finalista sairá do cruzamento entre Avenida e Guarany de Bagé. O primeiro duelo – disputado na tarde do sábado (13/11) em Santa Cruz do Sul – acabou empatado em 1 a 1. A partida de volta das semifinais está agendada para o dia 21 deste mês, a partir das 15h30min.

Vídeo: Reprodução | FGF