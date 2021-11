Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã/Flamengo não resistem ao Grêmio e são goleadas

A missão não era fácil: segurar o Grêmio de Porto Alegre – dono da melhor campanha na fase classificatória e ataque mais positivo do Gauchão Feminino 2021 até o momento.

A partida de ida das semifinais da competição estadual foi disputada na tarde do domingo (14/11), no CT Futebol com Vida em Três Passos. O duelo inédito começou equilibrado, mas, aos 12 minutos, a equipe da capital gaúcha abriu o placar. Pri Back recebeu dentro da área e chutou no alto. A goleira Lídia tocou na bola, mas não impediu o gol.

Quando o jogo estava 7 a 0, Ana Paulo, de pênalti, descontou para as Gurias do Yucumã/Flamengo. Entretanto, o Grêmio marcou mais duas vezes e o placar terminou 9 a 1.

No dia 21 de novembro, a partir das 15 horas, os dois times voltam a se enfrentar. O duelo acontecerá no Estádio Vieirão em Gravataí.

Vídeo: Reprodução | FGF TV