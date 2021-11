Brasileiro de goalball: Santos é tri e Cetefe-DF fatura título inédito

A edição 2021 do Campeonato Brasileiro de Goalball teve os campeões masculino e feminino definidos neste domingo (14). No masculino, o Santos retomou o posto de melhor time do país ao derrotar a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe-DF) por 5 a 3. A equipe brasiliense teve melhor sorte na final feminina, derrotando o Sesi-SP por 6 a 4.

TRICAMPEÃO BRASILEIRO DE GOALBALL! ????????????



O #SantosGoalball bateu o CETEFE-DF por 5 a 3 e conquistou, pela terceira vez, o Brasileirão da competição! Paulinho abriu o placar, Leomon marcou outros três e Pedrinho fechou o marcador. pic.twitter.com/WRfaHbN1Jg — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 14, 2021

A decisão feminina foi a primeira a ser disputada. Com cinco gols de Katia e um de Jéssica, ambas jogadoras que defenderam a seleção na Paralimpíada de Tóquio (Japão), a Cetefe liderou o placar do início ao fim para levar o título inédito e derrubar a equipe do Sesi-SP, até então campeã. Katia, inclusive, foi artilheira do torneio com 20 gols. Em 2019, última edição da competição, o time de Brasília obteve o acesso na segunda divisão.

O pódio foi completado pela Associação Mato-Grossense dos Cegos (AMC-MT), que derrotou a Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte (Adevibel-MG) por 8 a 0 e ficou em terceiro. O Sesi permanece como o maior vencedor do Brasileiro entre as mulheres, com quatro conquistas.

Na final masculina, o Santos conseguiu abrir dois gols de frente pouco antes do intervalo e administrou a vantagem na etapa final. Foi o terceiro título dos santistas, que ergueram a taça em 2016 e 2018. O Peixe se igualou à Associação Paraibana de Cegos (Apace-PB) como maior vencedor da competição. Artilheiro da seleção brasileira campeã paralímpica em Tóquio, Leomon foi goleador alvinegro e do torneio, com 39 gols, sendo três na decisão.

Antes, na disputa pelo terceiro lugar, Instituto Athlon-SP e Apace fizeram um confronto equilibrado, decidido no gol de ouro, com vitória dos paulistas por 4 a 3. A equipe paraibana, que tinha despachado o então campeão Sesi nas quartas de final, reuniu três campeões paralímpicos de Tóquio: Emerson, Romário e José Roberto.