Vídeo mostra como ficou carro que colidiu contra árvores em Boa Vista do Buricá

Vídeo gravado por um popular mostra como ficou a Nissan/370Z que saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da BR 472 em Boa Vista do Buricá. O acidente de trânsito ocorreu na madrugada do domingo (14/11).

O motorista – que estava sozinho no automóvel – sofreu ferimentos e foi encaminhado pela equipe do SAMU para atendimento hospitalar. Ele trafegava no sentido Boa Vista do Buricá - Três de Maio.

A força do impacto fez uma árvore cair sobre a rodovia. O veículo – emplacado em Balneário Camboriú/SC – teve um princípio de incêndio, que foi controlado com a utilização de extintor por outro motorista que parou no local.

As informações são do site Paulo Marques Notícias.

Vídeo: Reprodução | Facebook