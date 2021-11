Automóvel é flagrado a 161 km/h na ERS 223

Durante fiscalização na tarde do sábado (13/11), com uso de radar fotográfico, o efetivo do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) flagrou um automóvel a 161 km/h na ERS 223 em Tapera, município distante cerca de 55 quilômetros de Soledade. A velocidade máxima permitida na rodovia é de 80 km/h.

Neste caso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é gravíssima, pois o motorista ultrapassou a margem de 50% em relação à velocidade máxima permitida na via. O valor da multa é multiplicado por três e ainda é prevista a suspensão do direito de dirigir, com aplicação de medida administrativa que consiste no recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

