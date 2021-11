Erval Seco: Dupla é presa com motocicleta furtada

Na tarde do sábado (13/11), policiais militares de Erval Seco visualizaram dois indivíduos – ambos sem capacete – tripulando uma motocicleta. A guarnição da Brigada Militar (BM) tentou abordá-los, no entanto, o condutor do veículo empreendeu fuga.

Houve acompanhamento tático e, posteriormente, ocorreu a abordagem. Durante o andamento da ocorrência, os adolescentes – de 15 e 16 anos de idade – confessaram que tinham furtado a CG Titan na cidade de Seberi.

Foi acionada a equipe do Conselho Tutelar para acompanhar a lavratura do fato.

